Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu, gökyüzü turuncuya büründü
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Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu, gökyüzü turuncuya büründü

13.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:08
Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu, gökyüzü turuncuya büründü

Suudi Arabistan'da etkili olan şiddetli kum fırtınası gökyüzünün rengini turuncu çevirdi.

Suudi Arabistan'da etkili olan şiddetli kum fırtınası gökyüzünün rengini turuncu çevirdi. Bazı bölgelerde sokak lambaları devrilirken, elektrik kesintileri yaşandı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı, Mekke'yi, Medine'nin çevresindeki ilçeleri, Al-Kassim ve Cevf bölgesini kum fırtınası vurdu. Güçlü hava dalgasının çöl kumlarını mahallelere ve yollar taşıdığı belirtildi. Kum fırtınasının vurduğu bölgelerde gökyüzünün rengi turuncuya bürünürken, görüş mesafesinin azalmasıyla sürücüler zor anlar yaşadı. Şiddetli fırtına nedeniyle sokak lambaları da devrildi. Birçok bölgede elektrik kesintileri yaşandığı aktarıldı. Yetkililer, kum fırtınalarına karşı halkı dikkatli olmasını istedi. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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