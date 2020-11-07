Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu
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Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu

07.11.2020 23:47 | Son Güncelleme: 07.11.2020 23:56
Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu

Suudi Arabistan'ın El-Kasım bölgesini kum fırtınası vurdu.

Suudi Arabistan'ın El-Kasım bölgesini kum fırtınası vurdu.

Suudi Arabistan'ın El-Kasım bölgesini kum fırtınası vurdu. Bölgede görüş mesafesini sıfıra düşüren fırtına nedeni ile hayat felç oldu. Suudi Arabistan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kum fırtınası nedeniyle El-Kasım'daki Al-Bukayriyah, Al-Ras, Al-Muzanab, Al-Nabhaniyah, Buraydah, Aqla Al-Suqur ve Onayzah bölgelerin etkilendiği duyuruldu. Müdürlük, ayrıca fırtınanın ardından şiddetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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