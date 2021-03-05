Suudi Arabistan Husilerin fırlattığı İHA'ları vurdu, şarapneller 2 sivili yaraladı
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Suudi Arabistan Husilerin fırlattığı İHA'ları vurdu, şarapneller 2 sivili yaraladı

05.03.2021 23:57 | Son Güncelleme: 06.03.2021 00:00
Suudi Arabistan Husilerin fırlattığı İHA'ları vurdu, şarapneller 2 sivili yaraladı

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine fırlattığı patlayıcı yüklü insansız hava araçlarının (İHA) imha edildiği sırada etrafa saçılan şarapneller biri çocuk 2 sivilin yaralanmasına neden oldu.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine fırlattığı patlayıcı yüklü insansız hava araçlarının (İHA) imha edildiği sırada etrafa saçılan şarapneller biri çocuk 2 sivilin yaralanmasına neden oldu.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt kentine gönderilen 6 İHA, hava savunma sistemleri tarafından imha edildi.

İHA'ların imha edildiği sırada çevreye saçılan şarapneller Hamis Muşayt ve Ehad Rafide kentlerinde biri 10 yaşında çocuk olmak üzere 2 sivilin yaralanmasına, bazı evlerde ise hasar oluşmasına yol açtı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, daha önce yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü'nü 5 İHA ile vurduklarını duyurmuştu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü 6 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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