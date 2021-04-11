Suudi Arabistan, Husiler'in attığı İHA'yı imha etti

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a fırlattığı İHA'nın imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a fırlattığı İHA'nın imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki Arap koalisyonu, ülkenin güneybatısında bulunan Hamis Muşayt kentine Yemen'deki İran destekli Husiler'in fırlattığı İHA'nın imha edildiğini açıkladı. Arap Koalisyon Güçleri Sözcüsü Albay Türk El-Maliki henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmazken, Husiler'in Askeri Sözcüsü Yahya Sari açıklama yaptı. Sari, "Riyad'ın güneydeki Jizan kentindeki havalimanı ve Hamis Muşayt kentini hava saldırısıyla hedef aldık" ifadesini kullandı.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetini destekliyor. Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD, Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti ve Husiler arasında bir ateşkes anlaşması sağlamak için çabalarını sürdürüyor. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı