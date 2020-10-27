Suudi Arabistan, Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri kınadı

Suudi Arabistan, Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlere tepki göstererek, İslamın terör ile ilişkilendirilmesini reddettiklerini duyurdu.

Suudi Arabistan, Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlere tepki göstererek, İslamın terör ile ilişkilendirilmesini reddettiklerini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan, İslamı terörle ilişkilendiren her türlü girişimi reddediyor. Barış peygamberi Hazreti Muhammed'e ya da herhangi bir diğer peygambere hakaret içerikli karikatürleri kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Faili kim olursa olsun her türlü terör eyleminin de kınandığı belirtilen açıklamada, "düşünce ve kültürel özgürlüğün; saygı, hoşgörü ve barışa götüren bir pusula olması" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, "Suudi Arabistan aynı zamanda dünya halkları arasında nefret, şiddet ve aşırılık yaratan, birlikte yaşama ve karşılıklı saygı değerlerini ihlal eden tüm uygulama ve eylemleri reddediyor." ifadelerine yer verildi.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinin ardından, siyasetçilerin büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması tartışmalara ve İslam dünyasında protestolara yol açtı. Macron son dönemde yaptığı bir açıklamada, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacaklarını söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaa Mohamed Aboueleinin Aly