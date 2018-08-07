Suudi Arabistan Havayolları Kanada Uçuşlarını Askıya Aldı

Suudi Arabistan Havayolları, Kanada uçuşlarını durdurma kararı aldığını duyurdu. Suudi Arabistan Havayolları, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kanada'ya düzenlenen tüm seferlerin ve Kanada'dan ülkeye gerçekleştirilen tüm uçuşların durdurulması yönünde bir karar alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, şuana kadar satış işlemi gerçekleştirilmiş biletlerin uygulamadan muhaf tutulacağı ve kimsenin mağdur edilmemesi için şirketin gerekli çalışmaları yürüttüğü belirtildi. Kanada ile yaşanan diplomatik kriz hakkında açıklama yapan Adil el-Cubeyr, "Suudi Arabistan Krallığı hiçbir ülkenin içişlerine karışmadığı gibi başka bir ülkenin de kendi içişlerine karışmasına asla müsaade etmeyecektir" ifadelerini kullandı. Kanada'nın ülkedeki aktivistleri serbest bırakması yönünde çağrıda bulunması üzerine Suudi Arabistan, bu sabah ülkedeki Kanada Büyükelçisinin 24 saat içerisinde ülkeyi terk etmesini istemişti.

(Raed Mah'D Khalil Subaih/İHA)