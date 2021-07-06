Suudi Arabistan havacılıkta dev bir projeye hazırlanıyor

Suudi Arabistan, turizm, ticaret ve yerel işletmeleri geliştirmek adına başladığı modernizasyon sürecinde devlete ait Saudia Havayolları ve ona bağlı Flyadeal Havayolları'nı birleştirerek, "Büyük Üçlü" olarak adlandırılan Emirates, Etihad ve Qatar Havayolları'na rakip dev bir havacılık...

Suudi Arabistan, turizm, ticaret ve yerel işletmeleri geliştirmek adına başladığı modernizasyon sürecinde devlete ait Saudia Havayolları ve ona bağlı Flyadeal Havayolları'nı birleştirerek, "Büyük Üçlü" olarak adlandırılan Emirates, Etihad ve Qatar Havayolları'na rakip dev bir havacılık grubuna dönüştürüyor.

Suudi Arabistan hükümeti, geçtiğimiz günlerde ülkedeki turizm, ticaret ve yerel işletmeleri geliştirmek adına başladığı modernizasyon sürecinde dev bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Proje kapsamında, devlete ait Saudia Havayolları ve ona bağlı Flyadeal Havayolları'nı birleştirmeyi hedefleyen Suudi Arabistan, ticari havacılıkta kendini kanıtlayarak Orta Doğu'da "Büyük Üçlü" olarak adlandırılan Dubai merkezli Emirates, Abu Dabi merkezli Etihad ve Doha merkezli Qatar Havayolları'na ölçek ve çevre konusunda rakip olacak dev bir havacılık grubu oluşturmaya hazırlanıyor. Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise, yeni bir Suudi uluslararası şirketin yolcu trafiğini tek bir merkeze çekeceği ve dünyanın çeşitli yerlerine bağlantı sağlayacağı ifade edildi.

Öte yandan Suudi Arabistan, kısa bir süre önce yabancı ziyaretçi akışını kolaylaştırmak için yeni bir vizesiz sistem başlatmış ve ülkenin en yoğun havalimanı olan Cidde Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı için 7,2 milyar dolarlık bir genişletmeyi tamamlamıştı. Daha öncesinde ise, aralarında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de bulunduğu çoğu Orta Doğu ülkesine benzer şekilde Suudi Arabistan, 2024 yılı itibariyle yabancı şirketlerin yerel bir yan kuruluş açmaları durumunda ülke içinde iş yapmalarına izin vereceğini duyurmuştu. Ayrıca Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, aralarında turizm de dahil olmak üzere birçok endüstriyi geliştirmek adına yabancı yatırımları ülkesine çekmeye çalışırken, İngiltere basınında yer alan haberlerde, hedefin 2019 yılındaki 40 milyon ziyaretçi sayısını yüzde 250 arttırarak, 2030 yılına kadar yılda 100 milyon ziyaretçiye ulaşmak olduğu kaydedildi. Selman geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada ise, Suudi Arabistan'ı dünyanın 5. en büyük havacılık merkezi yapmak istediğinin altını çizmişti.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı