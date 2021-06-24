Suudi Arabistan: " Hacı adayların ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için hazırlıklar tamamlandı"
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Suudi Arabistan: " Hacı adayların ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için hazırlıklar tamamlandı"

Suudi Arabistan: ' Hacı adayların ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için hazırlıklar tamamlandı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hacı adaylarına en iyi hizmetleri sunmak için gerekli hazırlıkların tamamlandığı duyuruldu.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hacı adaylarına en iyi hizmetleri sunmak için gerekli hazırlıkların tamamlandığı duyuruldu.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Temmuz ayı ortasında başlayacak Hac ibadeti için gerekli hazırlıkların yapıldığını ve Hacı adaylarına iyi hizmetler sunmak için tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade etti. Açıklamada, tüm saha ve idari kurumların, Hac Bakanlığı tarafından alınan kararları yerine getirmek ve Hacı adaylarına sunulan hizmetleri geliştirmek için çalışmalarını yürüttükleri vurgulandı. Bakanlık, yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı uygulanan tedbirler kapsamında Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi gibi kutsal alanlarda sağlık önlemlerinin de arttırılacağını da bildirdi.

Öte yandan, bu yıl yalnızca Suudi Arabistan'da yaşayan 60 bin kişiye Haz izini verileceği açıklanmıştı. Alınan karar kapsamında yalnızca Suudi Arabistan vatandaşları ve Suudi Arabistan'da ikamet eden yabancılar Hac ibadetini gerçekleştirebilecek. Hacı adaylarının, 18-65 yaş aralığında, aşı yaptırmış olması ve 5 yıl içinde Hac ibadeti gerçekleştirmemiş olması gerekiyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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