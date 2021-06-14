Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Hac'a ilişkin yeni kararlar aldı
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Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Hac'a ilişkin yeni kararlar aldı

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Hac'a ilişkin yeni kararlar aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından açıklanan yeni kararlar kapsamında, ülkede ikamet eden 60 bin kişinin Hac yapmalarına izin verildiği kaydedilirken, kadınların yanlarında erkek vasisi olmadan ibadetlerini gerçekleştirebileceği duyuruldu.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından açıklanan yeni kararlar kapsamında, ülkede ikamet eden 60 bin kişinin Hac yapmalarına izin verildiği kaydedilirken, kadınların yanlarında erkek vasisi olmadan ibadetlerini gerçekleştirebileceği duyuruldu.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı uyguladığı tedbirlere kapsamında, bu yıl Hac izninin Covid-19 salgını nedeniyle ülkede yaşayan 60 bin kişiyle sınırlandırıldığı duyurmuştu. Bakanlık tarafından daha önce yapılan açıklamada Hac ibadetini gerçekleştirmek isteyenlerin kronik hastalığının bulunmaması, 18-65 yaş aralığında ve aşı yaptırmış olmasının gerektiğini kaydedilmişti.

Bugün ise yeni karalar açıklandı. Karalar kapsamında kadın hacı adayları yanlarında erkek vasisi (mahram) olmadan, Hac ibadetlerini gerçekleştirebilecek. Bakanlık Hac adayların internet üzerine kayıt yapmalarını için 2 tarih aralığı yayınlandı. İlk kayıt dönemi 13-23 Haziran tarihleri arasında, 25 Haziran'da ikinci kayıt aşaması başlayacak. Bakanlık, adayların son 5 senede Hac ibadeti gerçekleştirmemiş olmasını gerektiğini vurgularken "Yaş grupları dikkate alınarak, daha önce Hac ibadetini yerine getirmemiş başvuranlara öncelik verilecek" sözlerini kullandı. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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