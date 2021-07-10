Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı: "Hac kayıtlarının son aşaması tamamlandı"
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Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı: "Hac kayıtlarının son aşaması tamamlandı"

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı: 'Hac kayıtlarının son aşaması tamamlandı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, bu yıl çevrim içi olarak yapılan hac kayıtlarının son aşamasının tamamlandığını açıkladı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, bu yıl çevrim içi olarak yapılan hac kayıtlarının son aşamasının tamamlandığını açıkladı.

Suudi Arabistan, korona virüs salgını nedeniyle hac ibadeti için bu yıl yalnızca Suudi Arabistan vatandaşları ve Suudi Arabistan'da ikamet eden yabancılara izin verileceğini açıklamıştı. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, bu yıl alınacak kişi sayısını 60 bin olarak sınırlandırmıştı. Hac ibadetini gerçekleştirmek isteyenlerin başvuruları 13-25 Haziran tarihleri arasında çevrim içi olarak alınmıştı. Bakanlık tarafından bugün yapılan açıklamada, başvuruların incelemelerinin tamamlandığı duyuruldu. Bakanlık, sağlık standartlarını yerine getiren hacı adaylarına gerekli izinlerin çıkarıldığını ve adayların 150 farklı ülkeyi temsil ettiğini duyurdu. Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Abdel-Fattah Mashat, "Kayıtların ilk aşamasında 558 bin 270 kişi başvurdu. Daha önce hac yapmamış olanlara ve yaş gruplarına öncelik verildi" ifadelerini kullandı. Mashat, hac izni almış tüm adayları randevu almadan ikinci doz Covid-19 aşısını olmaya da çağırdı.

Bakanlık, temmuz ayı ortasında başlayacak hac ibadeti için gerekli hazırlıkların yapıldığını ve hacı adaylarına iyi hizmet sunmak için tüm hazırlıkların tamamlandığını da açıkladı. Bakanlık, hacı adayları ibadete başlamak için kutsal yerlere gitmeden önce 4 farklı merkezde karşılandıktan sonra tavafını gerçekleştirmek üzere otobüslerle Mekke'deki Mescid-i Haram'a nakledileceklerini duyurdu.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığınca daha önce bu yılki hac şartları kronik hastalığın bulunmaması, 18-65 yaş aralığında ve aşı yaptırmış olmak, son 5 senede hac ibadeti gerçekleştirmemiş olmak olarak açıklanırken, kadın hacı adaylarının yanlarında erkek vasisi (mahrem) olmadan hac ibadetlerini gerçekleştirebileceği de duyurulmuştu. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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