Suudi Arabistan: "Bu yıl yalnızca ülkede yaşayan 60 bin kişiye Hac izni verilecek"
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Suudi Arabistan: "Bu yıl yalnızca ülkede yaşayan 60 bin kişiye Hac izni verilecek"

Suudi Arabistan: 'Bu yıl yalnızca ülkede yaşayan 60 bin kişiye Hac izni verilecek'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, bu yıl yalnızca ülkede yaşayan 60 bin kişiye Hac izni verileceğini açıkladı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, bu yıl yalnızca ülkede yaşayan 60 bin kişiye Hac izni verileceğini açıkladı.

Suudi Arabistan yönetimi, korona virüs salgını gerekçesiyle Müslümanların Hac ibaretine yönelik yeni bir karar aldı. Hac ve Umre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu yıl Hac izninin Covid-19 salgını nedeniyle ülkede yaşayan 60 bin kişiyle sınırlandırıldığı duyuruldu. Hac ibadetini yerine getirmek isteyenlerin kronik hastalığının bulunmaması, 18-65 yaş aralığında ve aşı yaptırmış olmaları gerektiği belirtildi. Yeni önlemin, salgının devam etmesi ve yeni mutasyonların ortaya çıkması nedeniyle alındığı vurgulandı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'na göre ülkede korona virüs salgınında şu ana kadar 463 bin 703 vaka tespit edilirken, 7 bin 537 kişi hayatını kaybetti. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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