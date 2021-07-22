Suudi Arabistan: Hac mevsiminde şu ana kadar Kovid-19 vakasına rastlanmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Suudi Arabistan: Hac mevsiminde şu ana kadar Kovid-19 vakasına rastlanmadı

Suudi Arabistan: Hac mevsiminde şu ana kadar Kovid-19 vakasına rastlanmadı
Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan, hac mevsimi için yapılan sağlık planının seyrinde gittiğini ve şu ana kadar hacılar arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanmadığını duyurdu.

Suudi Arabistan, hac mevsimi için yapılan sağlık planının seyrinde gittiğini ve şu ana kadar hacılar arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanmadığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Tevfik er-Rabia'nın Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer verilen açıklamasında, bu yıl hac mevsimi için yapılan sağlık planının başarılı bir şekilde devam ettiği belirtildi.

Şu ana kadar hacılar arasında Kovid-19 vakası ya da herhangi bir salgın hastalığa rastlanmadığı ifade edilen açıklamada, hacıların güvenliğini sağlamak adına hac sağlık planının uygulaması için büyük çaba sarf edildiği kaydedildi.

Kovid-19 önlemleri gölgesindeki 2'nci hac sezonu

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 12 Haziran'da, hac ibadeti için yurt dışından kimsenin kabul edilmeyeceğini, yalnız ülke içinden kronik rahatsızlığı olmayan, 18 ila 65 yaş arasında ve aşı olmuş kişilerden 60 bin kişinin hac farizasını yerine getirebileceğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl da sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ersin Tatar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ahmet Kural Demet Akalın Serra Arıtürk Mohammed Al Saloussi
Spor Aytaç Kara Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Suudi Arabistan: Hac mevsiminde şu ana kadar Kovid-19 vakasına rastlanmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 16:25:37. #1.16#

title