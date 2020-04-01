Suudi Arabistan: Hac anlaşmaları için koronavirüsle ilgili gelişmelerin netleşmesini bekleyin
Suudi Arabistan'dan "Hac anlaşmaları için koronavirüsle ilgili gelişmelerin netleşmesini bekleyin" çağrısı
01.04.2020 10:29 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:29
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten, dünya ülkelerine, hac sözleşmelerini imzalama konusunda koronavirüsle (Covid-19) ilgili gelişmelerin netleşmesini beklemeleri çağrısında bulundu.
Bakan Benten, yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan, dünyadaki Müslümanlardan, hac anlaşmalarını imzalamak için Covid-19 ile ilgili gelişmeler netleşinceye kadar beklemelerini istedi" ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com