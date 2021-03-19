Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı er-Ruveyli Girit Adası'ndaki hava üssünü ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı er-Ruveyli Girit Adası'ndaki hava üssünü ziyaret etti

19.03.2021 21:35 | Son Güncelleme: 19.03.2021 21:51
Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı er-Ruveyli Girit Adası'ndaki hava üssünü ziyaret etti

Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Feyyad er-Ruveyli Girit Adası'ndaki Suda hava üssünü ziyaret etti.

Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Feyyad er-Ruveyli Girit Adası'ndaki Suda hava üssünü ziyaret etti.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı'nın, Suda hava üssünü "Falcon Eye-1" adı altında gerçekleşen ortak tatbikat kapsamında ziyaret ettiğini duyurdu.

Açıklamada, Suudi Genelkurmay Başkanı er-Ruveyli'nin, Yunan mevkidaşı General Konstantinos Floros ile ikili görüşmede, bölgedeki jeopolitik gelişmelerin yanı sıra iki ülkenin silahlı kuvvetlerinin eğitim tesislerinden karşılıklı yararlanma ve bölgedeki ülkelerle çok uluslu tatbikatların yapılması konularını ele aldıkları ifade edildi.

Görüşmelerin, Yunan Genelkurmayı'nın ilerleyen dönemde Suudi Arabistan'a gerçekleştireceği resmi ziyaretle devam edeceği aktarıldı.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, iki ülke arasında yapılan ortak tatbikat çerçevesinde 13 Mart'ta Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'ne ait 6 adet F-15 C tipi uçak ve ilgili personelin Suda hava üssüne ulaştığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Akif Ersoy Fuat Oktay Ziya Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Hakan Taşıyan Berrak Tüzünataç
Spor Mesut Özil Metin Oktay Bülent Uygun Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı er-Ruveyli Girit Adası'ndaki hava üssünü ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 21:53:11. #1.16#
title