Suudi Arabistan Gelişen Küresel Borsalar Endeksinde

FTSE Russell, Suudi Arabistan borsasının gelişen küresel borsalar endeksine eklenmesine karar verdi.

FTSE Russell tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kararın, iki yıldır Suudi Arabistan Menkul Kıymetler Borsası ya da diğer adıyla "Tedavül" ile Suudi Sermaye Piyasası Kurumunun, mali piyasaların verimliliğini uluslararası standartlara uygun hale getirmeye yönelik çabalarının bir sonucu olduğu ifade edildi.

20 sektörde 184 şirketin işlem gördüğü Suudi Arabistan borsası, bölgenin en büyüğü olma özelliğini taşıyor. Suudi Arabistan borsası, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Kuveyt'ten sonra söz konusu endekse katılan beşinci Arap ülkesi oldu.

Tedavül tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Suudi Arabistan borsasının söz konusu endekse katılımının, bu endeksi kullanan yabancı kurumsal yatırımcılardan gelecek finansal akışı artıracağı, bunun da piyasadaki likiditenin artmasını sağlayacağı kaydedildi.