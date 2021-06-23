Suudi Arabistan, farklı Covid-19 aşılarının karıştırılmasını onayladı
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Suudi Arabistan, farklı Covid-19 aşılarının karıştırılmasını onayladı

Suudi Arabistan, farklı Covid-19 aşılarının karıştırılmasını onayladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan, birinci ve ikinci dozlarda farklı yeni tip korona virüs (Covid-19) aşılarının kullanılmasını onayladı.

Suudi Arabistan, birinci ve ikinci dozlarda farklı yeni tip korona virüs (Covid-19) aşılarının kullanılmasını onayladı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Bilim Komitesi, ülkede yeni tip korona virüse karşı (Covid-19) devam eden aşılama kampanyalarında birinci ve ikinci doz için farklı COVID-19 aşıların kullanılmasına onay verdi. Bilim Komitesi tarafından yapılan açıklamada, "Karar, uluslararası bilimsel çalışmaların iki farklı korona virüs aşısının güvenli ve etkili bir şekilde verilebileceği ve virüse karşı etkili olduğu ortay koymasının ardından alındı" denildi.

Öte yandan, Suudi Arabistan'da açıklanan son verilere göre toplam korona virüs vaka sayısı 476 bin 882'ye ulaşırken korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 691 oldu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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