Suudi Arabistan, evli olmayan turistlerin aynı odayı paylaşmasına izin verdi

Suudi Arabistan, evli olmayan turistlerin aynı odayı paylaşmasına izin verdi

Suudi Arabistan yönetimi, ülkeyi ziyaret edecek kadın ve erkek turistlerin, evli olduklarını kanıtlayan bir belge göstermeksizin otellerde aynı odayı paylaşmasına izin verdi

05.10.2019 13:31
Suudi Arabistan, evli olmayan turistlerin aynı odayı paylaşmasına izin verdi

Suudi Arabistan yönetimi, ülkeyi ziyaret edecek kadın ve erkek turistlerin, evli olduklarını kanıtlayan bir belge göstermeksizin otellerde aynı odayı paylaşmasına izin verdi.


Uygulama ile Suudi kadınlar da dahil olmak üzere yabancı kadınların tek başlarına otelde kalmasının önü açılıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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