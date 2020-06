Suudi Arabistan eski istihbarat yetkilisinin oğlu Halid: "Kardeşlerim Veliaht Prens Selman'ın... Suudi Arabistan istihbarat teşkilatının eski üst düzey yetkilisi Said Elcabri'nin (61) oğlu Halid, kardeşleri Ömer ve Sarah'ın Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın emriyle kaçırıldığını iddia etti.

Suudi Arabistan istihbarat teşkilatının eski üst düzey yetkilisi Said Elcabri'nin (61) oğlu Halid, kardeşleri Ömer ve Sarah'ın Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın emriyle kaçırıldığını iddia etti.

İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Suudi Arabistan İstihbarat Teşkilatının eski üst düzey yetkilisi olan Said Elcabri'nin (61) oğlu Halid Elcabri, kardeşleri Ömer ve Sarah'ın kaçırılmasının yurt dışında sürgünde bulunan babası Said'i ülkeye dönmeye zorlamak için yapıldığını iddia etti. Halid, babası Said Elcabri'nin Mart ayı içinde Bin Selman'ın emriyle tutuklanan eski Veliaht Prens Muhammed bin Nayef'in sağ kolu olduğunu söyledi. Kardeşleri Ömer ve Sarah'ın bu tutuklamadan 10 gün sonra ortadan kaybolduklarını iddia etti.

Ailesinin çilesinin 2017'de Prens Muhammed'in veliaht prens olduğu gün başladığını belirten Halid, "Loujain, Cemal Kaşıkçı ve diğer herkes gibi Ömer ve Sarah da sürekli izleniyordu" dedi.

Said Elcabri uzun zamandır batı istihbarat teşkilatlarıyla yakın ilişkilere sahipti. 11 Eylül saldırılarından sonra krallığın istihbarat sistemini yenileyen kişi olarak biliniyordu. Washington Post'ta yer alan bir haberde CIA direktörleri ve İngiliz istihbarat yetkilileri tarafından övülmüştü. Arap Yarımadası'nda El-Kaide'ye karşı operasyonlarda sayısız hayat kurtaran bir kahraman olarak tanıtılıyordu. Washington'daki Suudi büyükelçiliği Halid Elcabri'nin iddialarıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. - LONDRA

Kaynak: İHA