Suudi Arabistan ekonomisi 2020 yılında yüzde 4,1 küçüldü

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,1 azaldı.