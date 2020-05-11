Suudi Arabistan ekonomik krizle mücadele için kemer sıkma önlemlerini artırdı
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Suudi Arabistan ekonomik krizle mücadele için kemer sıkma önlemlerini artırdı

Suudi Arabistan ekonomik krizle mücadele için kemer sıkma önlemlerini artırdı
11.05.2020 12:06 | Son Güncelleme: 11.05.2020 12:06

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sonuçları ve petrol gelirinin düşmesiyle mücadeleye yönelik son zamanlarda uygulamaya başladığı kamu harcamalarının rasyonelleştirilmesi kapsamında haziran ayından itibaren yüksek standartlı yaşam maliyeti ödeneğini durdurma kararı aldı.

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sonuçları ve petrol gelirinin düşmesiyle mücadeleye yönelik son zamanlarda uygulamaya başladığı kamu harcamalarının rasyonelleştirilmesi kapsamında haziran ayından itibaren yüksek standartlı yaşam maliyeti ödeneğini durdurma kararı aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, aldıkları önlemler arasında Temmuz 2020'den itibaren katma değer vergisi oranının yüzde 5'ten yüzde 15'e çıkarılmasının da bulunduğunu söyledi.

Önlemlerin ülke ekonomisini korumak, koronavirüs salgını ve ekonomik yansımalarını en az zararla atlatmak için önemli olduğuna işaret eden Cedan, bu önlemlerin, krizin sağlık sektörüne, sosyal hayata ve ekonomiye olumsuz etkilerinin azaltılması için birtakım faaliyetlerin askıya alınması doğrultusundaki kararların tamamlayıcısı niteliğinde olduğunu aktardı.

Cedan, devlet kurumlarında bazı harcama kalemlerinin iptali veya ertelenmesini, mali yıl için planlanan büyük projelerin uygulama programlarına yönelik kredilerinin azaltılmasını kapsayan kemer sıkma önlemlerinin 100 milyar riyal (26,66 milyar dolar) değerinde olduğunu ifade etti.

Koronavirüsle gelen bütçe durumu

Suudi Arabistan, bütçesinin yüzde 70'i petrole dayanan, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı ve üretimde üçüncü sırada yer alan bir ülke.

Kovid-19 nedeniyle ham petrol ihtiyacında yaşanan gerilemeden dolayı yılbaşından bu yana fiyatlarda yüzde 60 düşüş yaşandı.

Suudi Arabistan bütçesi bu yılın ilk çeyreğinde (9,1 milyar dolar) açık verdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Suudi Arabistan'ın "A1" seviyesindeki kredi notunu korurken, görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

Önceki beklentilere göre yüzde 6,4 olan bütçe açığı yerini koronavirüsün yaygınlaşması sonrasında yüzde 7 ila 9 arasında bir yükseliş beklentisine bıraktı.

Suudi Arabistan 2020 bütçesine ilişkin yapılan açıklamada, bu yılki gelirlerin 222 milyar dolar, harcamaların ise 272 milyar dolar olacağı buna göre 50 milyar dolar açık beklendiği belirtilmişti.

Suudi Arabistan'daki son verilere göre, koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 246'ya çıkarken, ülkede toplam vaka sayısı 39 bin 48'e yükseldi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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