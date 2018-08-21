Suudi Arabistan Ekibi Al Nassr'dan Gomis'e 4,5 Milyon Euroluk Teklif

Geçen sezon Süper Ligi 29 golle gol kralı olarak bitiren ve rekorları alt üst eden Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Galatasaray'ın Fransız golcü için geçtiğimiz günlerde 11.5 milyon euroluk teklif aldığı konuşulurken bu ücretin doğru olmadığı öne sürüldü.

AL NASSR'DAN GOMIS'E 4,5 MİLYON EURO

Milliyet'te yer alan habere göre, Fenerbahçe'den rezilylaı hücum oyuncusu Giuliano'yu 10.5 Milyon euro karşılığında kadrosuna katan Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın Fransız golcü Gomis için 11,5 milyon euro teklif etmediği, sarı-kırmızılı kulübe aracılar vasıtasıyla ulaştırılan teklifin 4,5 milyon euro olduğu belirtildi.

Galatasaray yönetiminin, kariyerinin zirvesinde yer alan yıldız golcü için gelen bu teklifi çok düşük bularak değerlendirmeye bile almadığı iddia edildi.