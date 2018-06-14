Suudi Arabistan'da Bikinili Kadınlar Yüzünden Maçların Geç Yayınlanması Gündemde
Rusya'da düzenlenen Dünya Kupasına katılan Suudi Arabistan, bikinili kadınlar yüzünden maçları geç yayınlamayı düşünüyor.
Dünya Kupası'na katılan Suudi Arabistan'ın turnuva yayınları esnasında televizyona yansıyacak bikinili ya da "uygunsuz" kıyafet giyen kadınları sansürleyeceği iddia edildi. Daha önce dünyaca ünlü güreş organizasyonu olan WWE'de kadın güreşçilerin görüntülerini yayınladığı için özür dileyen Suudi hükümetinin bu sefer fotoğrafları ve videoları silebileceği düşünülüyor.
BİKİNİLİ TARAFTARLAR SUUDİLER İÇİN SIKINTI
Dünya Kupası kameramanlarının oyun sırasında kalabalığın içindeki çekici kadınlara odaklandığı biliniyor ancak Suudi Arabistan bu tür çekimleri canlı yayın sırasında kesmek için nasıl bir yol izleyeceği bilinmiyor.
YAYIN ERTELEME YOLUNA GİDEBİLİRLER
Kendileri de kupaya katıldığı için yayın yapmama seçeneğini kullanamayan Suudi Arabistan'ın nasıl bir tedbir alacağı merakla bekleniyor. Ülkenin bikinili kadınları ekranda göstermemek için yayın erteleme yoluna gidebileceği de konuşuluyor.
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Top oynamasınımı biliyor amerikalılar vs bu iş loca işi para işi nerde dünya kupası kaç farklı ülkede oynanmış bir bakın suudiler bonus takımı birde böyle mallıklar yaparak dünyaya rezil oluyorlar halbuki her pislik onlardaCevap Yaz Yayından Kaldır
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halbuki araplar sever böyle işleri dümeniniz batsınCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Niye abdest mi bozuluyor:))Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Dünya Ahiret Sevgilim olsunlar Allah icin cok güzeller ;)Cevap Yaz 11 4 Yayından Kaldır
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Yok arkadaş BU saudiler müslüman olduklari için değil ya bizim insanlar gözü acilir diye yadaklayacaklar esas ataist Saudi hülümetidirCevap Yaz 16 2 Yayından Kaldır