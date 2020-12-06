Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'ndan "Körfez güvenliğini güçlendirmeye kararlıyız" mesajı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ülkesinin, Körfez güvenliğini güçlendirmeye kararlı olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ülkesinin, Körfez güvenliğini güçlendirmeye kararlı olduğunu söyledi.

Bahreyn haber ajansı BNA'ya göre, Bin Ferhan, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen "Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) Manama Diyaloğu" konferansına katıldı.

Bin Ferhan, burada yaptığı konuşmada, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) bünyesinde Körfez güvenliğini güçlendirme ve iş birliği çerçevesini genişletmeye kararlı olduklarını kaydetti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah, önceki gün yaptığı yazılı açıklamada, "Son dönemde bütün tarafların, Körfez ve Arap dayanışmasını, istikrarı, ülkeleri arasında kalıcı dayanışma arzularını ve halkları için iyi olanı gerçekleştirecek nihai bir anlaşmaya varma konusunda isteklerini ortaya koydukları verimli görüşmeler gerçekleşti." ifadelerini kullanmıştı.

Sabah, Körfez krizini çözmek için gösterilen bu çabalara vefat eden Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el Cabir es-Sabah'ın öncülük ettiğini, şu anda ise öncülüğün mevcut Emir Şeyh Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapıldığını belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu