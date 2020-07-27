Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Kahire'de Libya meselesini görüştü
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Kahire'de Libya meselesini görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, kısa Kahire ziyareti kapsamında Mısırlı yetkililerle Libya'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Kahire'de Libya meselesini görüştü
27.07.2020 19:05 | Son Güncelleme: 27.07.2020 19:08

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, kısa Kahire ziyareti kapsamında Mısırlı yetkililerle Libya'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Mısır resmi ajansı MENA ve yerel medyada yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, öğle saatlerinde sürpriz bir ziyaretle Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştı.

Birkaç saatlik ziyareti sırasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelen Bin Ferhan, görüşmenin ardından Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bin Ferhan, Kahire'deki görüşmelerinde, güvenlik ve istikrarı sağlamak için bölgedeki iş birliği alanları ile Libya'daki son gelişmelerin ele alındığını aktardı.

Suudi Bakan, ülkesinin Libya'da ateşkes sağlanması ve siyasi çözümün etkin hale gelmesi konusunda istekli olduğunu ve Mısır'ın tutumuna destek verdiğini ifade etti.

Şukri ise ülkesinin Libya konusundaki tutumunun, "durumu istikrara kavuşturma ve Libya halkını yeniden yapılanma safhasına yönelmesi hedefiyle ateşkesin sağlanması ve askeri tırmanışın sonlanması" olduğunu ifade etti.

Libya Başkanlık Konseyinin yeniden oluşturulması, petrolün yeniden pompalanmaya başlaması ve gelirinin tüm Libya halkına dağıtılması çağrısında bulunan Şukri, ülkesinin "Mısır ve Arap ulusal güvenliğini korumak" için Libya'da "kırmızı çizgiler" olarak belirlediği hususların aşılmasına müsaade etmeyeceğini vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de görüşmede, dayanışma ve ortak bir tutum benimsenmesinin dış riskleri önlemenin etkili bir yolu olduğuna işaret etti.

Sisi, haziran ayında Libya sınırı yakınlarındaki Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti.

Libya'daki kabileleri ve aşiretleri eğitip silahlandıracaklarını belirten Sisi, "Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir. Libya'yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız. Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun." demişti.

Libya hükümeti de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin 4 Nisan 2019'da başkent Trablus'a başlattığı saldırıların Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Rusya tarafından desteklenmesine tepki göstermişti.

Libya ordusunun, son dönemde Hafter'e bağlı milislere karşı peş peşe ve önemli başarılar elde etmesinin ardından Sisi, Hafter ve Hafter yanlısı Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, düzenledikleri ortak basın toplantısında, "Kahire Bildirgesi" isimli Libya'da siyasi çözüm ve ateşkes çağrısı yapan bir duyuru yapmıştı.

Kaynak: AA

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