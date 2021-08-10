Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan, ABD'li mevkidaşıyla ikili ilişkileri görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan, ABD'li mevkidaşıyla ikili ilişkileri görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan, ABD'li mevkidaşıyla ikili ilişkileri görüştü
Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Bin Ferhan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü.

Görüşmede bölgedeki en önemli gelişmeler, Suudi Arabistan-ABD arasındaki stratejik ilişki ve bu ilişkiyi her alanda güçlendirmenin yolları ele alındı.

Haberde görüşmeye ilişkin başka detaya yer verilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

Cinsel taciz iddialarının odağındaki New York Valisi Cuomo'nun 'kara kutusu' Melissa DeRosa görevi bıraktı
Cinsel taciz iddialarının odağındaki New York Valisi Cuomo'nun "kara kutusu" Melissa DeRosa görevi bıraktı
Afganistan'ın kuzeyinde bir vilayet merkezi daha Taliban kontrolüne geçti
Afganistan'ın kuzeyinde bir vilayet merkezi daha Taliban kontrolüne geçti
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Meral Akşener Süleyman Soylu Bülent Tüfenkci
Magazin Onur Akay Tuğba Özay Aleyna Tilki Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Merve Çoban Lionel Messi Rıza Kayaalp Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan, ABD'li mevkidaşıyla ikili ilişkileri görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 01:56:30. #1.15#

title