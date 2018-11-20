Suudi Arabistan'dan Erdoğan Açıklaması: Veliaht Prens Selman'ı Kastetmedi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, CIA'in açıklamasını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrinin Suudi hükümetinin üst kademelerinden geldiğini biliyoruz" ifadelerini değerlendirdi. Cubeyr, CIA'in Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi talimatını Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın verdiğine yönelik" değerlendirmesinin yanlış olduğunu söylerken, Erdoğan'ın Selman'ı kastetmediğini de sözlerine ekledi.

"VELİAHT PRENS OLMADIĞINI DOĞRULADILAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington Post gazetesinde kaleme aldığı yazıda, Suudi Kralı Selman Bin Abdülaziz'in cinayet emrini verdiğine inanmadığını ifade etmiş, ancak "Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrinin Suudi hükümetinin üst kademelerinden geldiğini biliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'deki en üst düzey yöneticilere bu sözlerinin ne anlama geldiğini sorduğunu söyleyen Suudi Dışişleri Bakanı Cubeyr, "Bize kesin bir şekilde bu yorumda kastedilen kişinin Veliaht Prens olmadığını doğruladılar." diye konuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr ve Erdoğan

'PRENS KIRMIZI ÇİZGİMİZ'

Cubeyr, "Suudi Arabistan Krallığı'nın liderliğini iki kutsal caminin vasisi ve Veliaht Prens temsil eder. Bunlar kırmızı çizgimizdir ve asla zarar görmesine müsaade etmeyiz" şeklinde konuştu.

Veliaht Prens Selman

"CIA'İN VARDIĞI SONUÇ YANLIŞ"

Washington Post gazetesi, haftasonu yayımlanan haberinde CIA'in gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini verenin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğu sonucuna ulaştığını öne sürmüştü.

Washington Post'un haberine göre CIA'in değerlendirmesi, Muhammed bin Selman'ın kardeşi ve Suudi Arabistan'ın ABD Büyükelçisi Halid bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı ile yaptığı telefon görüşmesine ve bazı diğer bulgulara dayanıyordu.

Haberi yalanlayan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr, " Veliaht Prens Muhammed bin Selman hakkındaki suçlamaların dayanağı olmadığını biliyoruz ve reddediyoruz. Resmi olarak açıklanmadığı halde herhangi bir dayanağı olmayan iddialar dolaşıyor" dedi.

Cemal Kaşıkçı

KAŞIKÇI CİNAYETİNDE NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim'de evlilik ile ilgili bir belge almak üzere gittiği İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürüldü.

Cinayetin nasıl işlendiğiyle ilgili çok sayıda teori ortaya atılırken, son olarak Suudi Arabistan Başsavcılığı Sözcüsü ve Başsavcı Yardımcısı Şulan el Şalan, Kaşıkçı'nın çıkan arbedenin ardından zehirli iğne yapılması sonucu öldürüldüğü ve cesedinin de parçalara ayrılarak, Başkonsolosluk binasından çıkartıldığına ilişkin savcılık açıklamasını okudu. Açıklamada, Kaşıkçı'nın cesedinin parçalarının Başkonsolosluk binasının dışında bir başka kişiye teslim edildiği öne sürüldü.

Şulan el Şalan, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak 11 kişinin mahkeme önüne çıkartılacağını ve beşinin de idam istemiyle yargılanacağını da duyurdu.