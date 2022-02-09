Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, BM yetkilisi ile "Husilerin Yemen'deki ihlallerini" görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Yemen'deki Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinatörü David Grisley ile başkent Riyad'da bir araya geldi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, Yemen'deki BM İnsani Yardım Koordinatörü Grisley ile "İran destekli Husilerin Yemen halkına yönelik ihlallerini durdurmak için bölgesel ve uluslararası çabaları" görüştü.

Görüşmede, Yemen krizine kapsamlı bir siyasi çözüm bulunması için Suudi Arabistan ve BM'nin gösterdiği çabalar masaya yatırıldı.

İkilinin ayrıca, "Yemen'deki krizi sona erdirmek için yürütülen tüm siyasi çözümleri engelleyen Husilerin Yemen halkına karşı işlediği insan hakları ihlallerinin durdurulmasına yönelik bölgesel ve uluslararası çabaları desteklemek için Suudi Arabistan ile BM arasındaki ortak koordinasyonun güçlendirilmesi" konusunu ele aldıkları kaydedildi.

Yemen'deki kriz

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.