Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan: "Tunus'ta yaşananlar 'iç mesele', saygı duyuyoruz"
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan: "Tunus'ta yaşananlar 'iç mesele', saygı duyuyoruz"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan: 'Tunus'ta yaşananlar 'iç mesele', saygı duyuyoruz'
Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmesinde Tunus'ta yaşananların "iç mesele" olduğunu ve ülkesinin Tunus'un iç işlerine saygı duyduğunu söyledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmesinde Tunus'ta yaşananların "iç mesele" olduğunu ve ülkesinin Tunus'un iç işlerine saygı duyduğunu söyledi.

Tunus Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabında Bin Ferhan'ın başkent Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Said ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamanın videosuna yer verildi.

Bin Ferhan, Cumhurbaşkanı Said'e Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in selamlarını ilettiğini ve kendisiyle Tunus'taki durumu görüştüklerini söyledi.

Tunus'ta yaşananların "iç mesele" olduğunu belirten Bin Ferhan, "Suudi Arabistan, Tunus'un iç işleriyle ilgili her şeye saygı duyuyor ve (Tunus'un) egemenlik meselesi olarak görüyor." ifadelerini kullandı.

Tunus halkının sağlık ve ekonomik alanda karşı karşıya olduğu zorluklara dikkat çeken Bin Ferhan, uluslararası topluma içinde bulunduğu zor sağlık koşullarında Tunus'un yanında olması çağrısında bulundu.

Bin Ferhan, ülkesinin tutumunun Tunus'un güvenlik ve istikrarından yana olduğunu sözlerine ekledi.

Tunus'ta ne olmuştu?

Tunus'ta 25 Temmuz'da hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi azlettiğini ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Said, kendisini başsavcı ilan ederek yargının alanına da müdahale etmişti.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe" olduğunu vurgulamıştı.

Said ise tarihi bir sorumluluk üstlendiğini, aldığı kararların anayasaya uygun olduğunu ve bunu "darbe" olarak nitelendirenlerden "hukuk derslerini gözden geçirmelerini" istemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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