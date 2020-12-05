Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Farhan Al Saud: "Suudi Arabistan Körfez krizini çözmeye çalışıyor "

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal Bin Farhan Al Saud yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Körfez krizi çözmeye çalıştığını duyurdu.

Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen "Manama Diyaloğu 2020" faaliyetlerinee katılan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal Bin Farhan Al Saud, "Katar ile olan krizinde iyi gelişimler gördük. Suudi Arabistan herkes için tatmin edici bir nihai sonuç bulmak için çabalıyor" ifadelerini kullandı. Farhan Al Saud, Körfez krizinde iyi gelişmeler olduğunu vurgulayarak, "Suudi Arabistan Körfez krizi çözmeye çalışıyor" dedi.

Farhan Al Saud, "Suudi Arabistan için körfez ülkelerin dayanışması ve birliği çok önemli. Suudi Arabistan, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi'nin gücü ve varlığını hep destekleyecek" ifadelerini kullandı.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdul Rahman Al Thani Cuma günü yaptığı açıklamada, "Katar bir öncelik olarak Körfez birliği ve bölge halklarının menfaati ve güvenliği hep önem verdi ve vermeye devam edecek" ifadelerini kullanarak, Körfez krizinin çözülmesi için Kuveyt'in gösterdiği çabayı takdir etti.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır 2017'de Katar'ı terör örgütlerine destek vermekle suçlamış ve ilişkilerini sonlandıran her 3 ülke hava, kara ve deniz sınırlarını Katar'a kapatmıştı. Söz konusu durum, Körfez bölgesinde krize neden olmuştu. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı