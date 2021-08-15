Suudi Arabistan, diplomatik misyonunu Kabil'den tahliye etti
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Suudi Arabistan, diplomatik misyonunu Kabil'den tahliye etti

Suudi Arabistan, diplomatik misyonunu Kabil'den tahliye etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Suudi Arabistan, diplomatik misyonunu Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye ettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan, diplomatik misyonunu Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye ettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlerde, Suudi Arabistan'ın Afganistan'daki mevcut ve istikrarsız koşullar nedeniyle başkent Kabil'den diplomatik misyonunun üyelerini tahliye ettiği ifade edildi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Kabil'deki büyükelçiliğin tüm üyelerinin tahliye edildiği ve evlerine güvenli bir şekilde döndükleri doğrulandı. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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