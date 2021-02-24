Suudi Arabistan Devlet Bakanı Cubeyr, ABD'nin Yemen Temsilcisi Lenderking ile görüştü
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Suudi Arabistan Devlet Bakanı Cubeyr, ABD'nin Yemen Temsilcisi Lenderking ile görüştü

24.02.2021 01:31 | Son Güncelleme: 24.02.2021 01:34
Suudi Arabistan Devlet Bakanı Cubeyr, ABD'nin Yemen Temsilcisi Lenderking ile görüştü

Suudi Arabistan'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Timothy Lenderking ile Yemen'deki gelişmeleri görüştü.

Suudi Arabistan'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Timothy Lenderking ile Yemen'deki gelişmeleri görüştü.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Riyad'da gerçekleştirilen görüşmede, Suudi Arabistan'ın insani yardım konusunda Yemen'e verdiği destek gündeme geldi.

Taraflar ayrıca ortak çıkarları ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulundu.

Lenderking, dün 3 Mart'a kadar sürecek, aralarında üst düzey hükümet yetkilileri ile görüşmelerin de olduğu bir dizi temas için Körfez ülkeleri ziyaretine başlamıştı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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