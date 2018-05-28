Suudi Arabistan'dan Ypg/pkk ile Çalışan Arap Güçlere Destek

HASEKE/ Suudi Arabistan, Suriye'nin kuzeyinde SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK ile çalışan Arap güçlerden birlik kurulması için destek sağlıyor.

Haseke'deki AA muhabirleri, geçen cuma günü Suudi Arabistanlı 3 askeri danışmanın Ayn el Arab (Kobani) ilçesine giderek, Harap Işk'taki ABD üssünde terör örgütü YPG/PKK ile görüştüğünü bildirdi.

Suudi yetkililerin, SDG adı altında YPG/PKK'nın emrinde savaşan Sanadid Ordusu'yla işbirliği içinde bir Arap birlik oluşumuna destek için bölgede olduğu öğrenildi.

Birliğe katılacaklara 200 dolar maaş vaad eden Suudi yetkililer, gönüllü toplamak için Haseke ve Kamışlı'da irtibat noktaları kurdu.

Suudi Arabistan destekli yeni Arap oluşumunun YPG/PKK'nın ilan ettiği sözde Kuzey Suriye Federasyonunun bileşeni olacağı ifade ediliyor. Örgüt, Suriye'nin kuzeyinde 17 Mart 2016'da işgal ettiği alanlarda federasyon ilan ettiğini duyurmuştu.

Terör örgütü 2016 yazında sosyal medya hesaplarından Suudi Arabistan ile "iyi ilişkiler" kurmak istediği yönünde mesajlar göndermişti.

Suudi Arabistan, geçen ay Irak üzerinden YPG/PKK'ya tırlarla yardım göndermişti. Ambulansların da bulunduğu yardım konvoyunun içinde silah ve mühimmat bulunup bulunmadığına dair Suudi Arabistan makamları herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Suudi Arabistan'ın körfez işlerinden sorumlu bir bakanı da geçen yıl ekim ayında YPG/PKK işgalindeki Rakka ilini ABD'li yetkililerle ziyaret ederek, kentteki duruma ilişkin bilgi almıştı.

Terör örgütü YPG/PKK, ABD planı çerçevesinde Suriye'de silah ve lojistik desteğiyle kendisine yakın tuttuğu bazı küçük grupları SDG adı altında kontrol ediyor. Amerikan yönetimi, böylelikle yardımlarını YPG/PKK'ya değil SDG içindeki Araplara yaptığını iddia ediyor.