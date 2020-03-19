Suudi Arabistan'dan Yemen hükümetinin güneyde "askeri tatbikat" düzenlemesine eleştiri Suudi Arabistan, Yemen hükümetine bağlı birliklerin, ülkenin güneyinde "askeri tatbikat" düzenlemesinin Riyad Anlaşması gölgesinde kabul edilemeyeceğini belirtti.

Suudi Arabistan, Yemen hükümetine bağlı birliklerin, ülkenin güneyinde "askeri tatbikat" düzenlemesinin Riyad Anlaşması gölgesinde kabul edilemeyeceğini belirtti.

Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yemen hükümetine bağlı birliklerin, Ebyen ilinin güneyindeki Şakra bölgesinde askeri tatbikat düzenlemesini eleştirdi.

Bu tür askeri manevraların, Yemen hükümetinin Aden'e dönmesini hedefleyen Riyad Anlaşması gölgesinde kabul edilemeyeceğini belirten Al Cabir, söz konusu anlaşmanın ayrıca Husi milislerin saldırılarına maruz kalan bazı illerde birliğin ve kalkınmanın sağlanmasını amaçladığını hatırlattı.

Büyükelçi'nin bu çıkışı Suudi Arabistan'ın ilk kez Riyad Anlaşması konusunda Yemen hükümetini aleni şekilde eleştirmesi olarak değerlendiriliyor.

Yemen hükümeti ya da ordudan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Bazı askeri kaynaklar, Yemen ordusunun Şakra bölgesinde dün askeri tatbikat yaptığını ifade etmişti.

Yemen basınında yer alan haberlere göre de orduya bağlı Ebyen bölgesi komutanı Abdullah Es-Subeyhi, "görevini yerine getirmek üzere Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ile Koalisyon Güçleri Komutanlığı'nın emirlerini beklediğini ve birliklerinin bunun için hazır olduğunu" duyurmuştu.

Ne olmuştu?

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Güney Hareketi, yaşanan savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele almıştı.

Suudi Arabistan'ın girişimi sonucunda, Yemen hükümeti ile BAE'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması, 5 Kasım 2019'da imzalanmıştı.

Anlaşma, 30 günde teknokrat bir hükümetin kurulmasını, 24 bakanlıktan 12'sinin güneylilere verilmesini, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin 15 günde Aden'e bir Emniyet Müdürü, 30 günde de Ebyen ile Dali kentlerine birer vali atamasını içeriyordu.

Kaynak: AA