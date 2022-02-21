Suudi Arabistan'dan Yemen'e akaryakıt yardımı

Suudi Arabistan, Yemen'in güneybatısındaki Sokotra Adası'na elektrik ihtiyacının karşılanması için 1200 ton akaryakıt yardımında bulundu.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan'ın gemiyle gönderdiği akaryakıt Erhabil Sokotra vilayetine ulaştı.

Elektrik santrallerinde kullanılmak üzere 1200 ton mazot gönderildiği ifade edilen haberde, böylece bölgedeki elektrik ihtiyacının karşılanacağı kaydedildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) Haziran 2020'den bu yana Sokotra'yı kontrolü altında tutuyor.

Yemen'de büyük oranda akaryakıt ve elektrik krizi yaşanırken, bu durum çeşitli bölgelerde protestolara neden oluyor.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de 30 milyonluk nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.