Suudi Arabistan'dan Yemen'e 204 milyon dolarlık desteği öngören 3 anlaşma
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Suudi Arabistan'dan Yemen'e 204 milyon dolarlık desteği öngören 3 anlaşma

Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile Yemen'e 204 milyon dolar desteği öngören 3 anlaşma imzaladı.

Suudi Arabistan'dan Yemen'e 204 milyon dolarlık desteği öngören 3 anlaşma
17.09.2020 20:15 | Son Güncelleme: 17.09.2020 20:18

Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile Yemen'e 204 milyon dolar desteği öngören 3 anlaşma imzaladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, 138 milyon dolar değerindeki ilk anlaşmanın Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'yla (WFP) yapıldığı ifade edildi.

Sağlık alanında destek için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile 46 milyon dolarlık ikinci bir anlaşma yapıldığı aktarılan haberde, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği ile de 20 milyon dolarlık üçüncü bir anlaşma imzalandığı kaydedildi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock da salı günü BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) BM'nin yardım projelerine destek vermediğini belirtmişti.

Lowcock, yardım vaatlerinin yerine getirilmemesinin, insanları hayal kırıklığına uğrattığını ifade etmişti.

BM yardım programları, Yemen'e yardım planına sadece talep edilen miktarın yüzde 30'u oranında destek alabilmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de devam eden çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletler'e göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: AA

AA Editörü - Hacer Başer
Hacer Başer
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Bekir Pakdemirli Erol Mütercimler Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hanife Müge Anlı Acun Ilıcalı Aytaç Ağırlar
Spor Erol Bulut Arda Turan Fatih Terim Vedat Muriqi Rıza Çalımbay
Daha Fazla Çocuk Avrupa Halil Sezai Türk Lirası
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suudi Arabistan'dan Yemen'e 204 milyon dolarlık desteği öngören 3 anlaşma - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 20:28:05. #1.14#
title