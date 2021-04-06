Suudi Arabistan'dan Umre için Covid-19 bağışıklık şartı
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Suudi Arabistan'dan Umre için Covid-19 bağışıklık şartı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Suudi Arabistan'dan Umre için Covid-19 bağışıklık şartı

Suudi Arabistan, Ramazan ayında Umre yapmak isteyenlerin Covid-19 aşısı yaptırması ya da hastalığı atlatmış olması gerektiğini duyurdu.

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Suudi Arabistan, Ramazan ayında Umre yapmak isteyenlerin Covid-19 aşısı yaptırması ya da hastalığı atlatmış olması gerektiğini duyurdu.

Suudi Arabistan, Ramazan ayında Umre için alınan yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirlerini açıkladı. Hac ve Umre Bakanlığı, Umre için korona virüse karşı bağışıklık şartı getirildiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında, 2 doz aşı olanların, en az 14 gün önce tek doz aşı yaptıranların ve daha önce hastalığı atlatmış olanların bağışıklık kazanmış kabul edileceği ifade edildi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, Umre ibadeti yapmak isteyenlerin ve çalışanların aşılanması için aşı kampanyası başlattı. Ramazan ayı boyunca Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin günde en az 10 kez 5 bin çalışan tarafından dezenfekte edileceği belirtildi. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 11:42:31. #1.16#
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