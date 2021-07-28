Suudi Arabistan'dan uluslararası topluma Tunus'u destekleme çağrısı

Suudi Arabistan, mevcut şartların üstesinden gelmesi konusunda Tunus yönetimine güvendiğini bildirerek, uluslararası topluma Tunus'un yanında olma çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan, mevcut şartların üstesinden gelmesi konusunda Tunus yönetimine güvendiğini bildirerek, uluslararası topluma Tunus'un yanında olma çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının ülkenin resmi ajansı SPA'da yayımlanan açıklamasında, Riyad hükümetinin Tunus'ta yaşanan gelişmeleri yakından izlediği belirtildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın mevcut şartların üstesinden gelinmesi ve kardeş Tunus halkı için onurlu bir yaşam sağlanması konusunda Tunus yönetimine olan güvenini teyit ettiği kaydedildi.

Suudi hükümeti ayrıca uluslararası topluma sağlık ve ekonomi alanındaki sıkıntıları aşabilmesi için Tunus'un yanında yer alma çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan, Tunuslu mevkidaşı Osman el-Cerendi ile 27 Temmuz'da telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Bin Farhan, ülkesinin "Tunus'un güvenliği, istikrarı ve refahını istediğini, bunu gerçekleştirmek konusunda her türlü desteği verdiğini" ifade etmişti.

Tunus'ta ne olmuştu?

Tunus'ta, 25 Temmuz'da hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Kays Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi azlettiğini ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler, Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi ve beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy