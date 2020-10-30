Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye taziye mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye taziye mesajı

30.10.2020 22:47 | Son Güncelleme: 30.10.2020 22:51
Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye taziye mesajı

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı geldi.

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı geldi.

Ege Denizi'nde Türkiye ve Yunanistan açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından dünyadan destek ve taziye mesajları gelmeye devam ediyor. Suudi Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Krallık, Türkiye'nin batısında Ege Denizi'ni vuran deprem sonucunda Türkiye'nin İzmir ilinde onlarca kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından duyduğu derin acıyı ve üzüntüyü dile getiriyor" denildi. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika: Kaşıkçı'nın nişanlısı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a ABD'de dava açtı
Son dakika: Kaşıkçı'nın nişanlısı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a ABD'de dava açtı
Suudi Arabistan'ın ikinci kadın büyükelçisi Norveç'e atandı
Suudi Arabistan'ın ikinci kadın büyükelçisi Norveç'e atandı
Mesut Yılmaz için taziye mesajı yayınlayan Tansu Çiller, en büyük üzüntüsünü anlattı
Mesut Yılmaz için taziye mesajı yayınlayan Tansu Çiller, en büyük üzüntüsünü anlattı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Osman Durmuş Donald Trump Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gökhan Alkan Kaan Yildirim Eser Yenenler Hakan Taşıyan
Spor Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay İsmail Kartal Josef De Souza
Daha Fazla Ölü İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye taziye mesajı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 22:52:33. #1.14#
title