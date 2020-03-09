Suudi Arabistan'dan Türkiye, Almanya, Fransa ve İspanya'ya seyahat yasağı
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Suudi Arabistan, Almanya, Türkiye, Fransa, Dünya

Suudi Arabistan'dan Türkiye, Almanya, Fransa ve İspanya'ya seyahat yasağı

Suudi Arabistan, koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Umman, Fransa, Türkiye, İspanya ve Almanya'ya kara ve deniz yoluyla yapılan seyahatleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu

09.03.2020 19:47 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:47
Suudi Arabistan'dan Türkiye, Almanya, Fransa ve İspanya'ya seyahat yasağı

Suudi Arabistan, koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Umman, Fransa, Türkiye, İspanya ve Almanya'ya kara ve deniz yoluyla yapılan seyahatleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu.


Duyuru Suudi devlet ajansı SPA tarafından yapıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com

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