Suudi Arabistan'dan Türkiye, Almanya, Fransa ve İspanya'ya seyahat yasağı Suudi Arabistan, koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Umman, Fransa, Türkiye, İspanya ve Almanya'ya kara ve deniz yoluyla yapılan seyahatleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu

Suudi Arabistan, koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Umman, Fransa, Türkiye, İspanya ve Almanya'ya kara ve deniz yoluyla yapılan seyahatleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

Duyuru Suudi devlet ajansı SPA tarafından yapıldı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com