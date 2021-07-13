Suudi Arabistan'dan Tunus'a Kovid-19 yardımı
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Suudi Arabistan'dan Tunus'a Kovid-19 yardımı

Suudi Arabistan'dan Tunus'a Kovid-19 yardımı
Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede zor zamanlar yaşayan Tunus'a 1 milyon doz aşının yanı sıra sağlık malzemeleri de gönderdi.

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede zor zamanlar yaşayan Tunus'a 1 milyon doz aşının yanı sıra sağlık malzemeleri de gönderdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Riyad, salgının tehlikeli boyutlara ulaştığı Tunus'a aşı ve tıbbi malzeme desteğinde bulundu.

Bu kapsamda Suudi Arabistan, Tunus'a 1 milyon doz aşı ile 190 solunum cihazının bulunduğu bir yardım uçağı gönderdi.

Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip Tunus'ta vaka sayısı 501 bin 923'e yükseldi

Öte yandan Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 106 kişinin daha hayatını kaybettiği, 4 bin 310 yeni vaka tespit edildiği, 7 bin 73 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Böylece toplam can kaybının 16 bin 494'e, vaka sayısının da 501 bin 923'e yükseldiği ülkede, 400 bin 378 kişinin ise sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Tunus'ta henüz 700 bin kişi aşı oldu

Tunus son dönemde Kovid-19 salgınıyla mücadelede zor zamanlar yaşıyor.

Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip Tunus'ta henüz 700 bin kişi aşı oldu.

Salgının endişe verici boyutlara ulaştığı Tunus'a, son günlerde başta Türkiye olmak üzere Mısır, Kuveyt, Cezayir ve Katar'dan yapılan yardımlar kapsamında 2 milyon dozdan fazla aşı gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti

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