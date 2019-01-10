Suudi Arabistan'dan Ocak Ayında Yüzde 10 İhracat Kısıtlaması

– Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih, petrol fiyatlarında görülen düşüş sebebiyle, Ocak ayında ülkenin petrol ihracatının, kasım ayına göre, yüzde 10 azaltılacağını ve üretimin günlük 8 milyon varilden 7.2 milyon varile indirileceğini ve bunun yanında Şubat ayında da günlük yüz bin varillik kısıtlamaya gidileceğini duyurdu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Kasım ayında, Ocak ayında başlamak üzere günlük 1.2 milyon varil üretim kısıtlaması kararı almıştı. Alınan karara göre üye ülkeler günlük 800 bin varil, üye olmayan devletler ise günlük 400 bin varillik üretim kısıtlamasına gidecek.

Falih, ülkenin petrol üretiminin, Mayıs ayından bu yana, günlük 11 milyon varilden 10.2 milyon varile gerilediğine işaret ederek, "Piyasaya denge getirmek konusunda ciddiyiz. Piyasadaki uçuculuk hakkında endişelerimiz var. Piyasada görülen zirveler ve dipler ekonomik esaslara dayanmıyor" dedi.

Falih, 2017 yılı sonunda Suudi Arabistan rezervlerinin 268.5 milyon varil petrol ve 9,205 milyar metreküp doğalgaz olduğunu söyledi ve "Sonuçlara göre Suudi Arabistan'ın petrol ve doğalgaz rezervleri açıklanan rakamlardan daha yüksek". - İstanbul

Kaynak: DHA