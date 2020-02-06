Suudi Arabistan'dan Kur'an-ı Kerim'in İbranice çevirisinde skandal hata
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Suudi Arabistan'dan Kur'an-ı Kerim'in İbranice çevirisinde skandal hata

Suudi Arabistan'a bağlı Kral Fehd Akademisi'nin Kur'an-ı Kerim'in İbranice'ye çevirisinde 300'den fazla hata yapıldı.

06.02.2020 15:59 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:59
Suudi Arabistan'dan Kur'an-ı Kerim'in İbranice çevirisinde skandal hata

'a bağlı Kral Fehd Akademisi'nin Kur'an-ı Kerim'in İbranice'ye çevirisinde 300'den fazla hata yapıldı.


Filistin ajansı Shehab, Suudi Arabistan Kralı tarafından finanse edilen Kral Fehd Akademisi'nin Kur'an-ı Kerim'in İbranice'ye çevirisinin 300'den fazla hata içerdiğini açıkladı. Suudi makamları tarafından da onaylanan çeviride, Mescid-i 'yı tanımlamak için "tapınak" kelimesinin kullanıldığı ve Peygamberimizin ismine yer verilmediği belirtildi. Kral Fehd Akademisi'nin internet sitesinde yayınlanan İbranice çeviri, Filistin haber ajansı Shehab tarafından yayınlanan videoda çok sayıda hata yapıldığına yönelik açıklamaların ardından siteden kaldırıldı.


Çevirideki hataların yanlışlıkla veya kasıtlı olarak yapıldığı henüz bilinmezken İbranice çevirinin eleştirmenleri, söz konusu hatanın 'in Mescid-i Aksa'nın statüsüne yönelik düşünceleri desteklediğini ifade etti.


Öte yandan, Suudi Arabistan, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını memnuniyetle karşılayan ülkeler arasında yer almıştı. Filistin tarafının işgal olarak adlandırdığı planda Kudüs, İsrail'in bölünemez başkenti olarak açıklanmıştı. - RİYAD

Kaynak: İHA
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