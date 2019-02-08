Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı Açıklaması: "Veliaht Prens Ölüm Emrini Vermedi"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölüm emrinin Veliaht Prens tarafından verilmediğini yineleyen bir açıklama yayınladı.

ABD Merkezli New York Time gazetesinin Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölüm emrinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından verildiği yönünde yayınladığı son haber sonrası Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr'dan açıklama geldi. Haberde ismi paylaşılmayan kaynaklara dayandırılan bilgileri yalanlayan Cubeyr, Kaşıkçı'nın ölüm emrinin Veliaht Prensi tarafından verilmediğini yineledi.

New York Time gazetesi yayınladığı haberde Veliaht Prensi'n Kaşıkçı'yı, zorla ya da kendi istediği ile ülkeye dönmemesi halinde, kurşunla vurulacağı yönünde tehdit ettiğini yazmıştı. - RİYAD

Kaynak: İHA