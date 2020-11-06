Suudi Arabistan'dan İzmir'deki depremzedelere yardım

Suudi Arabistan'ın Kral Selman bin Abdulaziz, İzmir'deki depremden etkilenenlere tıbbi ve insani yardım gönderecek.

Suudi Arabistan'ın Kral Selman bin Abdulaziz, İzmir'deki depremden etkilenenlere tıbbi ve insani yardım gönderecek.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir'de ağır maddi hasara yol açan depremin ardından Kral Selman bin Abdulaziz, Türkiye'deki depremde etkilenen kardeşlerimize acil tıbbi, insani ve barınma yardımı göndermek için Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi'ne talimat verdi" denildi.

Açıklamda, ayrıca "Kral Selman, bu yardım ile kardeş Türk halkının yanında olmayı, can ve mal kaybına neden olan depremin etkilerini hafifletmeye amaçlamaktadır" ifadeleri kullanıldı. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı