Suudi Arabistan'dan İsrail'in "Batı Şeria'yı ilhak" planına tepki Suudi Arabistan, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria topraklarını tek taraflı "ilhak" etme planını kınadı.

Suudi Arabistan, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria topraklarını tek taraflı "ilhak" etme planını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası yasa ve anlaşmaları ihlal eden ve bölgedeki barış sürecini sürdürme şansını baltalayan tek taraflı adımları kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Suudi Arabistan'ın uluslararası meşru kararlar doğrultusunda her zaman Filistin'in yanında olduğu kaydedilen açıklamada, Riyad yönetiminin başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için verdiği destek yinelendi.

Açıklamada ayrıca, uluslararası meşruiyet kararlarına uygun olarak, kardeş Filistin halkının taleplerini karşılayan adil ve kapsamlı bir çözüme ulaşmak için müzakereleri ilerletme çabalarına destek verildiği ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu, koalisyon hükümetinin yemin töreni öncesi 17 Mayıs'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" etmenin vaktinin geldiğini söylemişti.

Kaynak: AA