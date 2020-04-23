Suudi Arabistan'dan getirilen Türk vatandaşları Zonguldak'ta yurda yerleştirildi
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Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Zonguldak, Güncel, Haber

Suudi Arabistan'dan getirilen Türk vatandaşları Zonguldak'ta yurda yerleştirildi

Suudi Arabistan'dan getirilen 176 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Zonguldak'ta yurda yerleştirildi.

23.04.2020 23:26 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:32
Suudi Arabistan'dan getirilen Türk vatandaşları Zonguldak'ta yurda yerleştirildi

Suudi Arabistan'dan getirilen 176 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Zonguldak'ta yurda yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, uçuşların iptal edilmesi nedeniyle Suudi Arabistan'da mahsur kalan ve Türkiye'ye dönmek isteyen vatandaşlar için Türk Hava Yolları (THY) özel uçuş gerçekleştirdi.

Akşam Ankara Esenboğa Havaalanı'na inen yolcular, daha sonra otobüslerle polis araçları eşliğinde karantina sürecini geçirecekleri Zonguldak'a getirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurda yerleştirilen yolcular, 14 gün burada gözlem altında tutulacak.

Kaynak: AA

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