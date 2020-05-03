Suudi Arabistan'dan getirilen işçi, ailesine kavuştu
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Suudi Arabistan'dan getirilen işçi, ailesine kavuştu

Suudi Arabistan'dan getirilen işçi, ailesine kavuştu
03.05.2020 09:57 | Son Güncelleme: 03.05.2020 09:58

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye getirilerek Çorum'da 14 günlük karantina sürecini tamamlayan Nazif Şahin, Kütahya'daki evine dönerek ailesine kavuştu.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye getirilerek Çorum'da 14 günlük karantina sürecini tamamlayan Nazif Şahin, Kütahya'daki evine dönerek ailesine kavuştu. Kendisine bu süreçte çok iyi bakıldığını ifade eden Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederken, eşi Hava Eğmir Şahin ise 2 çocuğu ile birlikte 'biz bize yeteriz' yazısıyla fotoğraf çektirip sosyal medya hesabından paylaştı ve kampanyaya destek çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan'daki inşaatlarda kaynak ustası olarak çalışan Nazif Şahin, geçen ay özel uçakla beraberindeki kafileyle Çorum'a getirilerek 14 gün öğrenci yurdunda karantinaya alındı. Yapılan koronavirüs testi negatif çıkan Şahin, karantina süresinin dolmasının ardından Çorum Valiliği'nin sağladığı otobüsle memleketi Kütahya'ya dönerek ailesine kavuştu. Bu süreçte Çorum Valiliği'nin kendisi gibi Suudi Arabistan'dan gelen Türk vatandaşlarına çok iyi baktığını söyledi.

'HER İSTEKLERİMİZİ YERİNE GETİRDİLER'Koronavirüs sürecinde ailesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Şahin, "Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye uçakla geldik ve Çorum'da öğrenci yurduna yerleştirildik. 14 günlük karantina süresini tamamladım. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan, Çorum'daki idarecilerinden. Çok iyi şekilde getirildik, güzel karşıladılar, her isteklerimizi yerine getirdiler. 14 gün dolunca yeniden test yapıldı negatif çıkınca otobüslerle sosyal mesafeyi ve sayıyı koruyarak herkes memleketlerine evlerine dönmüş olduk. Şimdi de Kütahya'da evimizde 14 günlük karantinaya başladık. Sağlıcakla bitiririz inşallah" dedi.Eşi Hava Eğmir Şahin ise 2 çocuğu ile birlikte 'biz bize yeteriz' yazısıyla fotoğraf çektirip sosyal medya hesabından paylaştı ve kampanyaya destek çağrısında bulundu. Koronavirüs sürecini en iyi şekilde yaşayan ailelerden biri olduklarını anlatan Hava Şahin, "Dünyamız koronavirüs etkisi altında, kendisi küçük ama etkisi büyük bir virüs. Bu çok üzücü bir durum. Yetkililerimizin bizi yönlendirmesiyle tedbirlerimizi aldık. Mümkün oldukça sokağa çıkmıyoruz, evdeyiz ve sağlıklı olmak istiyoruz. Biz bu süreci biraz farklı yaşadık. Eşimin yurt dışında çalışıyor olması nedeniyle birçok konuya şahit olduk. Onlar yurt dışında çalışıyor ama onların burada anne babaları, eşleri, çocukları, kardeşleri bir aileleri var. Onlar ne mülteci, ne sığınmacı ne de tatilci. Sadece ekmeğinin peşinde gezen işçiler. Ülke ekonomimize de katkıları var. Bu konuda devletimiz gerçekten büyük yatırımlar yapmış, biz bunu bir kez daha gördük. Kilometrelerce uzaklarda olan vatandaşlarına kol kanat gerdi onları getirdi. Devletimiz, ulaşım, yeme içme, barınma ve iletişime kadar karşılıksız şekilde yaptı. Başta Cumhurbaşkanımıza onun dahilinde çalışan bakanlarımıza ve idarecilerimize çok teşekkür ediyoruz. Hepsi haklarını helal etsinler. Bu süreç aşamasında Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu 'biz bize yeteriz' kampanyasına ben ilk günden itibaren katılmıştım. Bu süreç aşamasını yaşarken anladığım kadarı ile yeterli değil dedim ve biraz daha katkı sağlamak için biraz daha tuz katabilmek için eşimin geldiği gün o sevinçle sosyal medya hesabımızdan 'biz bize yeteriz' yazarak paylaştım. Ben bunu bir farkındalık olarak görünüyorum ve herkesi davet ediyorum. Türk milletimiz çok güçlü bir millet ve hep birlikte bu zorlukları da aşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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