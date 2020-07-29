Suudi Arabistan'dan getirilen beşiz sahibi aile çifte bayram yaşayacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Suudi Arabistan'dan getirilen beşiz sahibi aile çifte bayram yaşayacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Suudi Arabistan'da, beşiz bebekleri ve bir kızlarıyla zor günler geçirdikleri için yurda getirdiği aile, Hatay'daki anne evinde çifte bayram sevinci yaşayacak.

29.07.2020 17:15 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:21

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Suudi Arabistan'da, beşiz bebekleri ve bir kızlarıyla zor günler geçirdikleri için yurda getirdiği aile, Hatay'daki anne evinde çifte bayram sevinci yaşayacak.

Bakanlığın çalışmasıyla Kurban Bayramı öncesi ailesiyle Türkiye'ye getirilen Hüseyin Huyluoğlu, AA muhabirine, 17 yıldır Mekke'de çalıştığını, salgın sürecinde eşinin doğum yaptığını ve beşiz sahibi olduklarını söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle kentte 24 saat sokağa çıkma yasağı uygulandığını ve beşizlerin ihtiyacı için dahi dışarı çıkamadıklarını belirten Huyluoğlu, şöyle devam etti:

"Çocuklara süt almaya giderken bile polisten izin alıyorduk, büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Sonra sokağa çıkma yasağı saatleri değişti ama 4 ay boyunca büyük sıkıntı yaşadık. Çocukları kontrole götüremedik bile, onlara kimlik çıkaramadık çünkü devlet dairelerinin hepsi kapalıydı. Gelirken bile geçici evrakla geldik. Tahliye uçağı yoktu. Birçok yol aradık ama hep önümüze engeller çıktı. Sonra Bakanlığımız devreye girdi, yine uçakla seyahatte bazı sıkıntılar yaşadık. Uluslararası uçuş kurallarına göre bir bebeğe bir yetişkin lazım, bizde beşiz var, 5 yetişkin getirmemizi istediler. 'Nereden bulacağız?' dedik. Sonra Bakanlık yine devreye girdi, İstanbul'a geldik. Bakanlığın yardımıyla memleketimize vardık, çok mutluyuz."

Huyluoğlu, yurda getirilmelerinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Allah razı olsun, bizi yalnız bırakmadılar. Şu an annemin evindeyiz, burada kalıyoruz. Beşizlerin bakımı zor, onlardan yardım alıyoruz. Bundan sonrası için de önümüzü göremiyoruz ama Allah'a çok şükür, inşallah iyi olacak." diye konuştu.

"Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin"

Anne Merve Özer Huyluoğlu da beşizleri ve kızıyla salgın döneminde sıkıntılı günler geçirdiklerini anlattı.

Süreci atlatmalarında yardımları olan herkese minnet duyduğunu aktaran Huyluoğlu, "Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Rabbim Cumhurbaşkanımıza hayırlı uzun ömürler versin. Ondan destek bekliyoruz." dedi.

Suudi Arabistan'a 17 yıl önce çalışmak için giden ve bir turizm acentesinde görevli olan Hüseyin Huyluoğlu ve eşi Merve Özer Huyluoğlu, bir kızları ve mart ayında dünyaya gelen 3'ü erkek 2'si kız beşiz çocuklarıyla Kovid-19 salgını nedeniyle büyük sıkıntılar yaşamış, beşiz bebeklerinin kimliklerini çıkartamadıkları için ülkede zor günler geçirmişti.

Aile sesini duyurmak için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurmuş ve bunun üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla Türkiye'ye getirilmişti.

Suudi Arabistan'dan getirilen beşiz sahibi aile çifte bayram yaşayacak

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dubai tasarımcıları, moda maskelerini 'olmazsa olmaz' aksesuar haline getiriyor Yaşam
Dubai tasarımcıları, moda maskelerini "olmazsa olmaz" aksesuar haline getiriyor
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı Dünya
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Son Dakika: Euro 8,24 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Ekonomi
Son Dakika: Euro 8,24 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada 3. Sayfa
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı Magazin
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü 3. Sayfa
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Ayasofya sevincini yaşarken disipline olmalıydık
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Ayasofya sevincini yaşarken disipline olmalıydık
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı
On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, test kitleriyle ilgili olay olan iddialara yanıt verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, test kitleriyle ilgili olay olan iddialara yanıt verdi
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tedbirlerini 3 gruba ayırarak sıraladı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tedbirlerini 3 gruba ayırarak sıraladı
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
Boateng'in eşi Melissa Satta'nın kırmızı bikinili pozuna takipçileri övgüler yağdırdı
Boateng'in eşi Melissa Satta'nın kırmızı bikinili pozuna takipçileri övgüler yağdırdı
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
İstinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yanarak feci şekilde can verdi
İstinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yanarak feci şekilde can verdi
Inter Miami, Radamel Falcao ile görüştü ve resmi bir teklif yaptı
Inter Miami, Radamel Falcao ile görüştü ve resmi bir teklif yaptı
'Bırak dağınık kalsın' diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Osman Kavala Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Hazal Kaya İbrahim Tatlıses Seyfi Dursunoğlu
Spor Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Nihat Özdemir Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Dha İzmir Bayram Ankara
Şu an buradasınız: Suudi Arabistan'dan getirilen beşiz sahibi aile çifte bayram yaşayacak - Hatay
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 18:01:15. #1.14#
title