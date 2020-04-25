Suudi Arabistan'dan getirilen 80 Türk, Burdur'da yurtlara yerleştirildi Suudi Arabistan'dan getirilen 80 Türk, Burdur'da yurtlara yerleştirildiKORONAVİRÜS salgını nedeniyle Suudi Arabistan'da bulunan ve Türk Hava Yolları'na ait özel izinli uçakla Antalya'ya getirilen 349 Türk vatandaşının 80'i Burdur'daki yurtlara yerleştirildi.

Suudi Arabistan'dan getirilen 80 Türk, Burdur'da yurtlara yerleştirildi

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle Suudi Arabistan'da bulunan ve Türk Hava Yolları'na ait özel izinli uçakla Antalya'ya getirilen 349 Türk vatandaşının 80'i Burdur'daki yurtlara yerleştirildi.

Koronavirüs salgını dolayısıyla Suudi Arabistan'a bulunan Türk vatandaşlarının talebi üzerine Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleri sonucu Türk Hava Yolları'na ait bir uçak Suudi Arabistan'a gitti. Buradan 349 Türk vatandaşını alan uçak dün öğle saatlerinde Antalya Havalimanı'na indi. Burada hazır bekleyen otobüslere alınan 349 kişiden 80'i karayoluyla Burdur'a getirildi.

Vatandaşlar Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi'nde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Fereli Sinan Efendi ve Asımın Nesli öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Yurtlara alınmadan önce ateşleri ölçülen 80 kişi 14 gün karantina sonunda tahlil sonuçlarına göre evlerine gönderilecek.

Kaynak: DHA