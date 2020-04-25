Suudi Arabistan'dan getirilen 80 kişi karantina altına alındı.
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Suudi Arabistan, Burdur, Haber

Suudi Arabistan'dan getirilen 80 kişi karantina altına alındı.

25.04.2020 00:39 | Son Güncelleme: 25.04.2020 00:40
Suudi Arabistan'dan getirilen 80 kişi karantina altına alındı.

Suudi Arabistan'dan getirilen 80 kişi karantina altına alındı.

BURDUR - Geçen hafta Kuveyt'den getirilip 275 kişinin kaldığı karantina yurduna Suudi Arabistan'dan gelen 80 kişi daha yerleştirildi.

Türk vatandaşları 4 otobüsle, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'nde bulunan Fereli Sinan Efendi ve Asımın Nesli erkek yurtlarına getirildi. Otobüslerden inen vatandaşların ateşleri ve dezenfekte işlemleri sonrasında sosyal mesafe kuralını dikkate alarak ve maske takarak yurtlara alındı. Vatandaşların yurtlara giriş aşamalarında tedbirler üst seviyede tutuldu. Yurt personellerince sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar odalara yerleştirildi. Suudi Arabistan'dan çalışan Türk Vatandaşları yurtlarda 14 gün boyunca gözlem altında kaldıktan sonra memleketlerine gönderilecek

Suudi Arabistan'dan getirilen 80 kişi karantina altına alındı.

Kaynak: İHA

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